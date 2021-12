Anche Milano si prepara a celebrare Diabolik, in arrivo il film

Il 13 dicembre all'Anteo , con la prima per la stampa, il 16 all'Odeon per il pubblico. Anche Milano, come Roma si appresta a celebrare il mito di Diabolik, con il film dei Manetti Bros in uscita nelle sale. E il ritorno del super ladro in calzamaglia è l'occasione anche per il Cittadino di una chiacchierata con il direttore editoriale della casa editrice Astorina, Mario Gomboli che non ha mancato di sottolineare i legami con la Lombardia e i particolare con la Brianza, per l'antieroe di Clerville. Con riferimenti che vanno ben oltre quello più risaputo. La storia infatti narra che le sorelle Giussani abbiano calibrato il prodotto editoriale Diabolik osservando la fiumana di pendolari che dalla Stazione Cadorna delle Ferrovie Nord si riversava in centro ogni giorno, all'inizio degli anni 60 del secolo scorso. Ma le connessioni sono molto più profonde, fatte di panorami, montagne, scorci fonti di ispirazione per la città immaginaria di Clerville e il suo hinterland. Senza dimenticare i due disegnatori strettamente brianzoli, Luigi Merati e Pierluigi Cerveglieri. Pier Mastantuono