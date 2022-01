Anche due ponti di Muggiò nel piano di riqualificazione della Provincia: intervista all'assessore Testa

Tra i sovrappassi che saranno sottoposti a riqualificazione radicale ad opera della Provincia di Monza e Brianza nel piano di intervento "Ponti Sicuri", ce ne sono anche un paio a Muggiò. Ma entrambi interessano un po' tutti i brianzoli, visto che si sta parlando di manufatti risalenti a diversi anni fa e, nel caso di viale della Repubblica, si tratta dello scavalco sulla Monza-Saronno. I due ponti in territorio muggiorese interessati sono quello di via Galvani e viale Repubblica. Il Cittadino ne ha parlato con il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Michele Testa. Il programma 2022 dell’operazione «Ponti sicuri» finanziato dalla Provincia di Monza e Brianza ha messo in campo 11 milioni e 646mila euro per diverse attività finalizzate a garantire la sicurezza di 145 ponti su cui ricade la sua competenza .