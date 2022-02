Ambito territoriale, i nuovi servizi del "Maggiolino" a Lissone: le interviste

Lissone apre il nuovo spazio riservato all'Utenza Adulti per l'Ambito Territoriale di Carate Brianza. È stata il sindaco Concettina Monguzzi, che è anche presidente dell'Ambito Territoriale di Carate, a presentare il progetto insieme al responsabile del settore Ufficio di Piano, Veronica Borroni. Entrambe ne hanno parlato al microfono del Cittadino.



All'interno della villetta di via Maggiolini 19 che un tempo fu lo storico cinema del centro, lunedì è stato inaugurato il centro multiservizi che metterà a disposizione della cittadinanza un Servizio di supporto all'inserimento lavorativo, l'Agenzia per la Casa, il Servizio Territoriale Abitativo, la richiesta e assistenza per il Reddito di Cittadinanza, il Servizio di Supporto psicologico e tanti altri sportelli che raccoglieranno in un unico luogo tutte le richieste e le istanze del Welfare comunale.

