Alessia Orro, Mvp delle finali di Coppa Cev: «Una Saugella fantastica»

La palleggiatrice della Saugella e della Nazionale azzurra commenta il successo di martedì 23 marzo nella finale di ritorno di Cev, sul campo del Galatasaray Istanbul: un 3-0 per la Saugella, come all'andata a Monza. "Siamo state brave in tutto, anche a non arrenderci quando ci hanno messe in difficoltà al servizio, si è visto lo spirito della nostra squadra che è fortissima" racconta Orro. "Nei playoff scudetto? Possiamo arrivare lontanissimo" dice la palleggiatrice di Monza. (di Giulio Masperi)

