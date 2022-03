Aido, il presidente Luciano Russo: «Siamo ripartiti il prima possibile»

Aido Monza e Brianza riparte da un 50%. L'Associazione Donatori Organi della Brianza non si è mai fermata in questi anni, ma per forza di cose gli incontri e gli eventi sono stati svolti per lo più da remoto. Ora che finalmente si può tornare in presenza, gli eventi nelle scuole hanno già consentito di incontrare qualche migliaio di ragazzi su tutto il territorio. Una attività frenetica e attenta testimoniata dal presidente Luciano Russo. Con il quale il Cittadino ha parlato di come è cambiato il modus operandi in questi mesi e cosa rimane ancora da fare per l'approccio e l'informazione della missione portata avanti dall'Aido.