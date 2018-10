Agrate ha premiato le sue eccellenze con il Gelso d'Oro 2018

Nel giorno della festa patronale di Agrate Brianza, il Comune celebra le sue eccellenze. Domenica 7 ottobre il sindaco Ezio Colombo ha conferito la civica benemerenza del Gelso d’Oro all’Avis Sezione di Agrate Brianza e al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Agrate Brianza. La cerimonia si è tenuta nella gremita sala consiliare di via San Paolo alla presenza di molti cittadini e delle associazioni del territorio. Durante la premiazione è stato dato anche un encomio al team Special Olympics dell’associazione sportiva Asd Pallavolo Agrate che a giugno a Montecatini si è laureato campione d’Italia. L’evento è stato inframezzato anche dalle performance musicali del gruppo “Le Note” che ha aperto l’incontro con l’inno di Mameli. Quest’anno oltre all’Avis e alla Protezione Civile il Gelso d’Oro verrà consegnato anche al critico cinematografico e rettore dell’università Iulm Gian Battista Canova, ex residente del paese brianzolo, il prossimo 19 ottobre in occasione della distribuzione della Costituzione Italiana ai neo 18enni da parte dell’amministrazione comunale agratese.