Addio a Franco Cerri, maestro internazionale di chitarra Jazz: il ricordo dei padernesi Usai (ex alievo) e Gurrisi (organista)

Il 29 gennaio 2016 dovette intervenire la forza pubblica per allontanare le migliaia di appassionati respinti all'ingresso del Teatro Dal Verme a Milano, per l'esaurimento posti per il concerto di festeggiamento in occasione dei 90 anni di Franco Cerri. Il maestro internazionale della chitarra jazz - protagonista nell'aprile 2013 anche sul palco del Bloom di Mezzago - è morto all'inizio della settimana all'età di 95 anni, più conosciuto in Italia per un celebre spot pubblicitario ai tempi di Carosello. L'amore di Milano per Cerri è noto da sempre. Un po' meno conosciuto è l'affetto di tanti musicisti del Nord Milano e della Brianza, suoi studenti della Civica Scuola di Jazz, come Alessandro Usai di Cassina Amata, e a maggior ragione dei tanti che con il maestro hanno suonato in tour e in studio per tanti anni. E' il caso specifico di Alberto Gurrisi, per più di 10 anni organista hammond di Cerri, anche lui originario di Paderno Dugnano e oggi residente a Torino.