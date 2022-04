Accoglienza profughi dell’Ucraina: la Caritas di Monza spiega la macchina dell’accoglienza

Don Augusto Panzeri ha voluto fare il punto sull’accoglienza dei profughi dall’Ucraina in Brianza. Una chiacchierata con il responsabile Caritas di zona che non può non fare luce sul dietro le quinte della macchina dell’accoglienza in questi primi giorni di aprile. Su quali sono i problemi che si presentano dopo le prime settimane di permanenza sul territorio delle mamme con bambini, del bisogno di supporto psicologico e non solo di alloggi. Dell’arrivo non così corposo di persone in base a quello che si era preventivato, a riprova che parecchi profughi preferiscono rimanere nei paesi dell’Est Europa in attesa e nella speranza di tornare a casa il prima possibile.

Pier Mastantuono

