A Paderno Dugnano la prima piazza Gino Strada d'Italia, il medico: «Si dedichi anche un ospedale»

Paderno Dugnano avrà la sua piazza Gino Strada. Anzi, per essere precisi quello che sarà il primo luogo pubblico intitolato al fondatore di Emergency, avrà il nome di Largo Gino Strada, ed è stato appena identificato nell'area antistante l'ingresso della scuola media Salvador Allende nel quartiere di Incirano. Un perimetro quello, che fino ad oggi non ha mai avuto un nome. E la precisazione non è poi tanto superflua, visto che subito dopo la morte di Strada, scatenò parecchie polemiche a Milano l'idea di intitolargli piazzale Cadorna. In questa maniera Paderno Dugnano accorcia i tempi di assegnazione della toponomastica a un personaggio illustre, che per legge dovrebbe avvenire dopo almeno 10 anni dalla morte. E la dottoressa Maria Quattrociocchi, una vita in cardiologia pediatrica all'Ospedale di Bergamo, collega e amica di Gino Strada nell'associazione internazionale, coglie l'occasione per rilanciare l'idea che al medico di Sesto San Giovanni venga intitolato anche un ospedale. O, meglio ancora, uno dei Poli Scientifici che nasceranno dopo la riforma sanitaria appena approvata.