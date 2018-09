A Monza torna Ability day: le voci dei protagonisti - VIDEO

Una giornata per sperimentare i propri limiti misurandosi con lo sport paralimpico. È ancora questo lo spirito dell’Ability Day organizzato da Fondazione Alessio Tavecchio, che torna il 30 settembre in piazza Trento per la seconda edizione. Un’idea per avvicinarsi al mondo della disabilità con la possibilità di salire su handbikes, giocare a tennistavolo per non vedenti (Showdown), tennistavolo e basket in carrozzina, vogare sul simulatore di canoa sfidando un atleta paralimpico. Apre il programmala 5k, la Family run per le strade del centro di Monza. La novità è rappresentata dalla 2,5k School Run per le scuole per raccogliere fondi per materiale didattico e sportivo.



La Fondazione organizza con l’Associazione Paraplegici Lombardia, Il Salto Asd, Us Brianza Silvia Tremolada con la partecipazione, tra tanti, di Vero Volley, Scherma Monza, Sanfrubasket, Galdus, Sportculture, Zen Lab, Amici Speciali, Cad Monza, FareAmbiente, 299, Sociosphera, Lab 3.11, Radici del futuro.

Federica Fenaroli

