A Eicma il grande saluto a Valentino Rossi: le interviste ai fan del Dottore

Giovedì pomeriggio il popolo di Valentino Rossi si è riversato in Fiera a Rho per acclamare il Dottore, in occasione dell'evento denominato "One more Lap" organizzato da Yamaha nell'arena all'aperto. Poi dopo l'incontro bagnato dalla pioggia con l'eroe di Tavullia, tutti tra gli stand di Eicma, l'annuale evento fieristico dedicato alla due ruote. Con la forte consapevolezza che senza Rossi tutto il mondo delle moto avrà qualcosa in meno. Fans, operatori di settore e persino le ragazze immagine aspiranti ombrelline. In attesa della comparsa all'orizzonte di un nuovo idolo che torni a far battere i cuori al ritmo dei giri motore.