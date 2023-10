Video Banksy a Monza verso la proroga, Sgarbi: «Incarna i conflitti della società»

Esistono ottime possibilità che la mostra dedicata all’artista Banksy in corso all’Orangerie della Villa Reale a Monza venga prolungata per l’enorme successo riscontrato, l’anticipazione arriva direttamente dall’agenzia che cura l’evento. Il riscontro di pubblico ottenuto, fa sì che si pensi ora a una proroga rispetto alla chiusura prevista il 5 novembre che addirittura metterebbe in forse la tappa di Torino già programmata dall’organizzazione.

Banksy, il processo a Londra

In questo scenario per molti versi anche inaspettato, arriva la notizia che l’artista dovrà comparire davanti a un giudice a Londra per rispondere dell’accusa di diffamazione, denunciato da un imprenditore altrettanto sui generis che con questa azione non fa altro che attizzare nuovamente l’interesse attorno alla figura del misterioso artista fino ad oggi rimasto anonimo. E merntre si susseguono le voci sulla reale identità dello sconosciuto che gravita da sempre attorno alla scena di Bristol, è il critico d’arte Vittorio Sgarbi a dire la sua, interpellato al riguardo in occasione dell’inaugurazione dell’allestimento riservato alla Madonna del Latte di Marco d’Oggiono nel suo paese di origine.