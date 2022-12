Video Regione Lombardia: c’è la legge per la promozione della birra artigianale, le interviste

Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità una legge per la promozione della filiera brassicola lombarda, che oltre a valorizzare la produzione birraria locale promuoverà un marchio specifico per etichettare i birrifici artigianali attivi in Lombardia. Una realtà importante che conta 120 marchi nella sola regione e un migliaio in tutta Italia. Il Cittadino ha commentato questa importante iniziativa con il promotore in Regione della legge, Andrea Monti, e con il presidente di UnionBirrai, Vittorio Ferraris.

Regione Lombardia, legge per la promozione della birra artigianale: i numeri

In Lombardia la birra porta circa 662 milioni di euro di salari a beneficio di quasi 25mila dipendenti lungo tutta la filiera. Con questi numeri la Lombardia occupa quasi il 30% del totale addetti nazionali. Senza tralasciare che ci sono microbirrifici che da tempo sono apprezzati ed esportati in tutto il mondo, come il Birrificio Italiano.