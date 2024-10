Video Paderno Dugnano: progetto Caritas per i papà in difficoltà abitativa

Una struttura per l’accoglienza temporanea dei padri che si trovano in difficoltà. La Caritas di Paderno Dugnano con la Fondazione San Carlo sta lavorando a una casa alloggio per ospitare provvisoriamente i padri che sempre più spesso si trovano in emergenza abitativa, magari anche con la possibilità di avere con sé i figli. Al momento attuale il progetto è approvato, si attende il via libera della Soprintendenza per la villa che è uno dei patrimoni architettonici storici della città che dovrà essere rivisitata per rendere confortevole il soggiorno di familiari in emergenza abitativa.