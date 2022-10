Video Nuovo decreto sui rifiuti urbani, l’analisi dell’esperto

In attesa che a novembre vada in pubblicazione la nuova legge sugli incendi che ha avuto la sua consulenza con il Ministero, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Como ed ex di Monza, Claudio Giacalone coglie l’occasione per commentare il nuovo decreto sui rifiuti urbani. Approvato a giugno, in esecuzione proprio in questi giorni, disciplina i criteri ambientali per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana. Con la disposizione di legge in pratica si determinano quali sono i criteri ambientali minimi per affidare alle aziende specializzate il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti cittadini.