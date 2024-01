Video Lentate sul Seveso, il “Magico Mondo dei Mattoncini” incanta tutti

Star Wars, Harry Potter, Dottor Strange e l’Uomo Ragno. Ce n’è per tutti i gusti nella mostra “Il Magico Mondo dei Mattoncini”, organizzata dal Comune di Lentate sul Seveso, in collaborazione con due collezionisti e appassionati come Boffi e Orsenigo che hanno offerto all’attenzione di tante famiglie il frutto della loro passione certosina con giorni e giorni di impegno per un hobby che in un’epoca di totale dedizione ai supporti tecnologici ha offerto una utile e piacevole alternativa per tante famiglie. La mostra rimarrà aperta fino a domenica, in contemporanea con le rassegne sullo stesso tema in corso in altre città della Lombardia.