Video Le tensioni in Kosovo tra l’Inter Club di Paderno e Istanbul

I focolai di tensione in Kosovo, rischiano di rovinare i progetti di riuscire a raggiungere Istanbul con mezzi di trasporto alternativi, per la finale di Champions League del 10 giugno. Il sogno di un gruppo di tifosi interisti dell’Inter Club Madonnina di Palazzolo, di raggiungere il luogo della finale in pullmino è a forte rischio per cause di forza maggiore. Emiliano Rocchetti e gli altri tifosi di Paderno Dugnano che già pensavano di attraversare mezza Europa dell’Est per arrivare allo stadio Ataturk dopo un viaggio da ricordare, si trovano ora di fronte a difficoltà inaspettate. Purtroppo in alcuni territori ci sono segnali di guerra e quasi sicuramente il percorso, già pianificato dovrà essere modificato escludendo i territori dove ci sono tensioni.

Le tensioni in Kosovo e riuscire a trovare i biglietti

E intanto il problema primario rimane la distribuzione dei biglietti, per i prezzi giudicati alti e per le limitazioni per chi non è o intestatario di abbonamento oppure iscritto a un Inter Club da almeno 3 anni. E il club Madonnina è nato “solo” nell’ottobre dell’anno scorso. Nonostante queste difficoltà, ambientali e organizzative, Emiliano, suo figlio Samuele, Vito e altri sanno che loro quel 10 giugno a Istanbul ci saranno. O di persona o con la mente e il cuore.