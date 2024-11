Video Book delivery a Muggiò: 15 volontari per portare i libri della biblioteca a chi fatica uscire

Quindici volontari per la consegna dei libri in tutta la città per gli appassionati di lettura che non possono più muoversi da casa, per una disabilità o problemi di deambulazione. Il progetto del delivery a domicilio di Muggiò, che è in partenza presso la biblioteca civica si avvale di una marcia in più rispetto a tanti servizi simili che stanno nascendo un po’ ovunque. Un contributo importante infatti lo metteranno i già tantissimi volontari che hanno aderito all’iniziativa, non appena l’assessore alla Cultura Francesca Villa ha lanciato l’idea. E per la partenza del progetto in biblioteca è passato anche il sindaco Michele Messina per salutare e ringraziare il direttore Lorenzo Messaggi.