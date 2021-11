Protagonisti per la comunità: Fondazione MB lancia l’invito ai giovani per Youth Bank Appello ai ragazzi dai 16 ai 22 anni per far parte del percorso che forma da otto anni i filantropi di domani. La Fondazione della Comunità MB cerca nuovi studenti desiderosi di accettare la sfida: mettersi in gioco per promuovere progetti a favore del territorio. L’impegno di qualche pomeriggio al mese.

Un budget, un gruppo di giovani, un obiettivo. Per essere protagonisti nella propria comunità, con il sostegno a progetti del terzo settore e imparare a fare squadra per il bene comune. I giovani dai 16 ai 22 anni sono quelli di “Youth bank”, strumento operativo con cui la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza forma da 8 anni i filantropi di domani. Oggi Fondazione MB invita nuovi studenti desiderosi di condividere il percorso ad accettare la sfida. L’appello di oggi è rivolto a tutti gli studenti di terza, quarta e quinta superiore che frequentano le scuole del territorio e che possono essere interessati a mettersi in gioco e a rimboccarsi le maniche per promuovere progetti a favore della comunità. L’impegno è quello di qualche pomeriggio ogni mese. I migliori testimonial sono i giovani che già vi prendono parte. «Youth Bank amplia i tuoi orizzonti. Ti fa prendere confidenza con il mondo del volontariato: attraverso bandi, progetti e iniziative imparerai a guardare la tua comunità con occhi diversi. Youth Bank è il volontariato che non ti aspetti, un gruppo di giovani, un obiettivo: migliorare il territorio» invita Valentina, una delle studentesse che hanno già preso parte al percorso. «Partecipo a YB - sottolinea Elena - perché voglio collaborare con i miei coetanei, così che la nostra voce sia ascoltata e si trasformi in potere decisionale per contribuire a un miglioramento concreto del nostro territorio». Le fa eco Matilde: Una bella iniziativa pensata da e per i giovani con l’obiettivo di diventare protagonisti della realtà in cui viviamo». «È un’esperienza unica che permette di conoscere il mondo del volontariato in modo differente rispetto a come siamo soliti pensarlo. Vivere Youth Bank significa crescere» l’appello di Elisa che condivide il percorso con Claudia: Il volontariato di Yb è un’occasione unica per poter aiutare il proprio territorio e la comunità in cui viviamo. Condividiamo esperienze uniche con coetaeni e ci sarà uno scambio di conoscenze per fare squadra».

Tra gli incarichi previsti per i giovani della Youth Bank c’è anche la stesura di un bando su tematiche che i ragazzi sentono particolarmente vicine alle proprie esigenze. I ragazzi sono protagonisti di studio e definizione del bando, affiancati dagli organi competenti della Fondazione, inoltre incontrano le organizzazioni che hanno aderito con un progetto e successivamente propongono al Cda della Fondazione un piano di finanziamento per le iniziative selezionate. «Per i ragazzi è un’occasione per avvicinare e conoscere le problematiche e le risorse della comunità in cui vivono, di essere responsabili di scelte che condizionano un impatto sulla collettività. Per la Fondazione è invece l’opportunità di conoscere la prospettiva dei giovani» fanno sapere dall’ente. Youth Bank permette ai ragazzi di diventare più consapevoli riguardo ai bisogni locali, essere responsabili delle proprie decisioni, imparare ad avere la responsabilità del denaro e conoscere progetti di utilità sociale. Il percorso vale anche come alternanza scuola-lavoro. Per informazioni [email protected] o Instagram @youthbank_MB.

