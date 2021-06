“Luna di miele” a Monza, la birra fatta in casa da Ambra e Claudio vince e convince È stata presentata alla festa “Aromi tuoi” la birra nata al termine di un lungo percorso dal progetto di cooperativa Novomillennio, Meta e Spazio Giovani, all’interno del Bando Giovani Protagonisti del Comune di Monza. La birra è stata prodotta da Alma Birrificio.

Aromi tuoi” che diventano aromi di tutti. Così è nata “Luna di miele”, la birra monzese fatta in casa. Prodotta con miele di castagno in arrivo da Primaluna in Valsassina, non pastorizzata, non filtrata, il nome è tutto un programma e promette un incontro da favola e una passione duratura. Proprio come la coppia che l’ha ideata. Ma c’è di più. Perché è il simbolo di una filiera corta promossa attraverso corsi rivolti ai giovani dai 18 ai 35 anni, invitati così all’auto produzione e alla produzione artigianale di beni di consumo. Una proposta che ha anche inteso valorizzare le eccellenze del territorio e i produttori locali virtuosi, con significative forme di collaborazione. Ambra Carissimo e Claudio Perego sono una giovane coppia, 34 anni lei, 35 lui. Hanno due figli piccoli, lei è cameriera e lui barista in un locale a Lecco. La passione per la birra è una di quelle cose che li ha accomunati sin dal loro primo incontro e che fa quotidianamente parte del loro lavoro. Un amore che non hanno mai smesso di assaporare, tra conoscenza di nuove produzioni e curiosità. Poi, un giorno, è arrivato “Aromi tuoi”, percorso di cooperativa Novomillennio, Meta e Spazio Giovani, nato all’interno del Bando Giovani Protagonisti del Comune di Monza, Assessorato Politiche Giovanili. Un lungo progetto che tra varie azioni ha proposto anche l’acquisizione di competenze specifiche per incentivare l’autonomia nella produzione casalinga. Senza tralasciare i possibili risvolti imprenditoriali delle attività realizzate.

Ambra Carissimi e Claudio Perego

Tre le azioni ideate, tre i corsi formativi proposti, dedicati a produzione di birra artigianale, panificazione casalinga e gestione del bilancio famigliare, con l’obiettivo principale di stimolare la cittadinanza giovanile nel pensare e realizzare una nuova forma di organizzazione economica, dove i giovani stessi diventano forza propulsiva di cambiamento. Ambra e Claudio non ci hanno pensato due volte. Con l’iscrizione al corso di birra artigianale, in collaborazione con Alma Birrificio Monza, ventidue giovani hanno preso parte al corso, al termine del quale hanno potuto presentare una ricetta e realizzare cotte di prova, votate da una giuria di esperti (durante una diretta online con il Binario 7) e da giovani che hanno provato le otto birre in gara. E alla fine hanno vinto Ambra e Claudio, che hanno anche scelto il nome e realizzato l’etichetta: la birra è stata portata in produzione e commercializzata (cotta da 250 litri) con la collaborazione di Davide e Stefano di Alma Birrificio. “Luna di miele” è stata presentata in occasione della festa del progetto, sabato 26 giugno, all’Agriparco Accolti e raccolti di via Papini. Per tutta la giornata i partner del progetto hanno promosso un viaggio nella valorizzazione dei circuiti virtuosi tra alimentazione, baratto e sostenibilità ambientale.

Una delle azioni del progetto”Aromi tuoi” prevedeva anche l’installazione di spirali di piante aromatiche con realizzazione e manutenzione di 10 punti in città. Lo scenario da lockdown ha costretto a rivedere i piani: gli aromi sono stati donati a contesti cittadini impegnati in attività con i giovani, come il Centro Antonia Vita del Carrobiolo e l’associazione Silvia Tremolada e ad altri ragazzi che ne hanno fatto richiesta. La terza azione, anche questa inevitabilmente condizionata dall’emergenza pandemica, puntava alla realizzazione di una Csa, Comunità di supporto all’agricoltura, una sorta di evoluzione dei Gas, Gruppi di acquisto solidali, con forme di organizzazione della produzione agricola e del consumo dei prodotti che si basano sull’alleanza tra chi produce cibo e chi lo consuma.

Aromi tuoi: c'è ancora fermento in città Battesimo del gusto per "Luna di miele"

