Vimercate e Carate: ogni giorno 3.600 vaccini anti Covid Sono in media 3.600 le dosi anti Covid inoculate ogni giorno negli hub vaccinali di Carate e Vimercate dall’Asst Brianza. Intanto i ricoveri vimercatesi sono 60.

I centri di vaccinazione Covid di Vimercate e Carate viaggiano a una media di 3.600 somministrazioni al giorno. Dal 26 dicembre fino al 4 gennaio i sanitari hanno inoculato complessivamente 36mila dosi tra gli adulti. Nel dettaglio sono 3.000 le prime dosi, 1.500 i richiami delle seconde dosi e circa 31.500 le dosi booster negli ultimi dieci giorni. A questi bisogna sommare 2.250 vaccini inoculati ai bambini. In totale sono più le donne degli uomini a vaccinarsi, circa il 51% dei pazienti che si sono recati nei due hub brianzoli. Inoltre la fascia di età più vaccinata è quella compresa tra i 50 e i 59 anni.

Se la campagna vaccinale procede a pieno regime, purtroppo non si fermano i ricoveri per Covid in ospedale. Al nosocomio di Vimercate sono 60 i pazienti positivi al virus di cui 2 in terapia intensiva, mentre altri 18 nel reparto subacuto sono dislocati all’ospedale di Desio. La struttura sanitaria di Carate per ora resta ancora Covid-free.

