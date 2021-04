Vento fino a 70 km all’ora, martedì 6 aprile Monza chiude il Parco e i cimiteri Allerta arancione della protezione civile per martedì 6 aprile a causa delle raffiche di vento che potranno raggiungere i 70 km all’ora: il Comune di Monza chiude Parco e cimiteri.

Monza chiude il Parco e i cimiteri cittadini martedì 6 aprile a causa dell’allerta meteo per il vento: nella giornata dopo Pasquetta è scattato l’allarme arancione della protezione civile per raffiche fino a 70 chilometri allora. Il motivo per cui l’amministrazione comunale ha deciso di tenere chiusi sia il Parco sia i due cimiteri per ragioni di sicurezza. Il Comune informa che saranno riaperti appena le condizioni meteo lo permetteranno.

