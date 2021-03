Varedo, sciopero al cash&carry del gruppo Alco-Altasfera: 33 dipendenti nel silenzio

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Hanno continuato a lavorare senza interruzione per tre mesi. Senza mai prendere lo stipendio. Fino a sabato: quando si sono fermati. Solo un breve momento di sciopero, durato dalle 8 alle 11. Per tre ore il cash&carry di Varedo del gruppo Alco-Altasfera si è fermato. Così i 33 lavoratori hanno fatto sentire il loro disagio di fronte al silenzio dei dirigenti. Sul piazzale di fronte al punto vendita che si affaccia sulla Milano-Meda si sono presentati uomini e donne dai 28 ai 52 anni. Alcuni single con il mutuo da pagare. Altri marito e moglie con i figli da crescere e da mandare a scuola con i salari che non arrivano.

«Per questi 33 lavoratori la mancanza di risposte dell’azienda è un problema serio – spiega Andrea Montanari, rappresentante sindacale Filcams Cgil - Non sono stati ancora versati una parte di Tredicesima e Quattordicesima e i compensi di dicembre, gennaio e febbraio. Una mancanza di dialogo che provoca angoscia».

L’ultima cedola nelle mani dei dipendenti è stata quella di dicembre: ma alla voce compensi c’era zero. Da tempo il futuro di questo storico sito commerciale è avvolto nel mistero. È noto da tempo che è in atto una cessione a una nuova proprietà, ma non c’è nulla di sicuro sull’avvicendamento. Nel punto vendita fino a poche settimane fa erano occupati 42 lavoratori, oggi ridotti a 33 dopo licenziamenti volontari, che fanno parte degli oltre 1000 dipendenti del gruppo.

