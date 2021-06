Les Petites Etoiles in una foto del 2018 (Foto by Annamaria Colombo)

«Troppo rumore dalla scuola Puecher»: arriva la polizia e trova le ballerine Les Petites Etoiles Troppo rumore secondo qualcuno del vicinato della scuola Pucher di Monza dal camp estivo delle danzatrici Les Petites Etoiles: arriva la polizia per accertarsi. E trova bambine felici.

Da piccole stelle della danza a disturbatrici della quiete pubblica. Succede a Monza tra le vie Goldoni e Machiavelli dove, nel cortile della scuola primaria Puecher, è in corso dal 14 giugno al 2 luglio il campus estivo della scuola di danza Les Petites Etoiles che coinvolge una media di 30-35 bambine dai 6 ai 13 anni a settimana suddivise in quattro gruppi. Nel pomeriggio di giovedì 24 giugno sono intervenuti alcuni agenti della polizia locale, chiamati da alcuni vicini infastiditi dal “rumore” causato dalle aspiranti ballerine.

«Non credo che tre balli di gruppo svolti nel primo pomeriggio possano disturbare il quartiere -sottolinea la direttrice artistica Marzia Lorenzo - Per il nostro approccio al prossimo avremmo preferito che coloro che si sentivano infastiditi dalle nostre attività ce lo avessero comunicato di persona. Bastava affacciarsi al cancello e farlo presente a me o a una delle nostre insegnanti. Inoltre, noi abbiamo sempre rispettato le regole. Siamo educatori che insegniamo il rispetto e la tolleranza. Da quando le normative ce lo hanno permesso abbiamo ricominciato a fare lezione in cortile tenendo sempre la musica bassa per evitare possibili disagi ai vicini. Oltretutto, diversi abitanti dei condomini limitrofi sono soliti affacciarsi alla finestra per salutare o soltanto per guardare i balli delle nostre bambine».

Alla scuola, che vede impegnate anche giovanissime e preparate insegnanti (due per ogni gruppo di stelline), non è stata comminata alcuna ammenda. «Gli stessi agenti erano increduli e imbarazzatissimi - confessa la direttrice - perché non hanno riscontrato alcuna irregolarità da parte nostra. C’erano solo bambine felici e gioiose. Ci dispiace che abbiano perso del tempo preziosissimo che avrebbero potuto destinare a cose ben più importanti». Ora Marzia Lorenzo e le sue stelline vogliono dimenticare l’accaduto e programmare la nuova stagione con il desiderio di ritornare negli Stati Uniti per difendere il titolo di campione del mondo di danza “All Dance World” nella categoria Hip Hop Small conquistato nell’autunno del 2019.

