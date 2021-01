Seregno, incendio in un capanno vicino a un’abitazione. Arrivano i vigili del fuoco Incendio in un capanno a Seregno nel pomeriggio di sabato 30 gennaio. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Il capanno si trova vicino a un’abitazione. Nessun ferito

Nel pomeriggio di sabato 30 gennaio, intorno alle 17.15, squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute a Seregno, in via Molgora 34, per l’incendio di un capanno per gli attrezzi di circa 40 metri quadrati, vicino a un’abitazione. Nessun ferito. Sono intervenuti APS di Seregno, autobotte di Carate Brianza e le forze dell’ordine.

