Ruba alcolici in un bar, poi viene aggredito a schiaffi: denunciato e ferito a Monza Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di un’aggressione a un 22enne marocchino aggredito a schiaffi in corso Milano a Monza nel pomeriggio di mercoledì 25 agosto. Prima aveva rubato degli alcolici.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di un’aggressione a un 22enne marocchino aggredito a schiaffi in corso Milano a Monza nel pomeriggio di mercoledì 25 agosto. Il ragazzo sarebbe stato avvicinato da sconosciuti che lo avrebbero appunto schiaffeggiato prima di allontanarsi. Soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo in codice verde e dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Ma ha rimediato anche una denuncia. I carabinieri infatti lo hanno accusato di furto aggravato per essersi impossessato, poco prima, di due bottiglie di alcolici in un bar di largo Mazzini.

