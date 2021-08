Provincia, parte il count down per Ville Aperte: l’edizione di quest’anno dedicata a Dante Alighieri Le visite guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale delle Brianze, in calendario nei weekend compresi dal 18 al 26 settembre e nel fine settimana successivo (2/3 ottobre 2021).

Parte il countdown per l’edizione 2021 di Ville Aperte, la manifestazione promossa dalla Provincia MB che propone visite guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale delle Brianze, in calendario nei weekend compresi dal 18 al 26 settembre e nel fine settimana successivo (2/3 ottobre 2021).

Il format di Ville Aperte cresce anno dopo anno con nuovi partner e nuove proposte all’insegna della bellezza e della cultura e delle arti a 360°: in preparazione un ricco calendario di spettacoli per bambini e famiglie, concerti e rappresentazioni teatrali, che permetteranno ai visitatori di vivere nuove esperienze di visita alla scoperta dei beni.

In particolare, l’edizione 2021 è simbolicamente dedicata a Dante Alighieri con il tema “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante, la Provincia Mb, in collaborazione con BrianzaAcque, ha promosso la call for artists “DanteVille”, per selezionare associazioni a cui affidare la realizzazione di spettacoli e performance a tema dantesco da presentare nelle giornate di Ville Aperte in Brianza. Ad oggi sono già stati selezionati 4 vincitori:

Associazione Dramatrà Impresa Sociale

Associazione Culturale Amici della Musica Monza

Associazione Culturale Guidarte

Associazione Pontos-Teatro

Tutte le novità che comporranno il palinsesto 2021 saranno svelate il prossimo 11 settembre nella serata evento inaugurale della 19°edizione in programma a Cesano Maderno.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con le Province di Como, Lecco, Varese e la Città Metropolitana di Milano, con associazioni e fondazioni culturali del territorio e la partnership di BrianzAcque.

Inoltre, si avvale del contributo di Regione Lombardia nell’ambito del progetto E-pic Land in risposta al bando PIC (Piani Integrati della Cultura).

Per maggiori informazioni:

www.villeaperte.info, dove sarà possibile prenotare le visite guidate, scoprire percorsi e itinerari, consultare sezioni dedicate ai progetti speciali, conoscere i siti storico-artistici del territorio e le loro proposte.

App: Ville Aperte in Brianza scaricabile su iOS e Android

Facebook: Ville Aperte in Brianza

Instagram: @villeapertebrianza - #VilleAperte21

Twitter: @VilleAperteMB - #VilleAperte21

