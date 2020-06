Piscina coperta a Lissone, tre ipotesi del Politecnico: divertimento, fitness o agonismo Uno spazio per il divertimento , il relax e le famiglie? Oppure per il fitness dentro e fuori dall’acqua? O infine: meglio un impianto per l’agonismo? Sono le tre proposte formulate dal Politecnico per il progetto di piscina coperta a Lissone.

Sarà meglio uno spazio per il divertimento e la famiglia, per il fitness oppure per l’attività agonistica? Sono le tre identità che potrebbe assumere la nuova piscina coperta di Lissone secondo la prima fase di analisi realizzata dal Politecnico di Milano su incarico del Comune. L’università ha analizzato il contesto territoriale per capire quale sia la migliore offerta sovracomunale che l’impianto sarebbe chiamato a proporre.

Lo studio di fattibilità passa ora alle fasi due e tre: la seconda servirà per valutare la sostenibilità economica dell’impianto in funzione della tipologia di impianto, poi sarà la volta dell’analisi dei costi di gestione e dei ricavi della concessione. Intanto, le tre tipologie.

L’assessore Renzo Perego

«Queste prime tre linee di indirizzo rappresentano un punto di partenza per avviare una riflessione su un bisogno molto atteso dalla cittadinanza quale è una piscina coperta - dicono il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore allo Sport Renzo Perego in una nota del municipio - l’obiettivo è quello di sviluppare una progettualità che coniughi l’aspetto sportivo con quello del benessere, fornendo uno spazio adatto a tutte le età e a tutte le categorie di persone.»

Le proposte, secondo quanto scritto dal Comune:

1. “Sport, Leisure, Family” è la tipologia di impianto più strettamente dedicata al divertimento; al suo interno nell’ipotesi avanzata dal Politecnico di Milano troverebbero posto scivoli d’acqua, spray park, un’area con vasche ludiche, una piscina all’aperto, area benessere, area esterna relax e una vasca corsistica.

2. Ruota attorno al fitness la tipologia “Sport e Movimento”, per la quale il Politecnico prevede invece di concentrarsi su Area Fitness, Vasche Acquafitness, Palestra, Area fisio-riabilitativa, Spa, Area Wellness e vasca per corsi in acqua.

3. L’idea “Sport Alto Potenziale” viaggia nella direzione di creare un polo sportivo con una vasca adatta a ospitare gare, vasche per l’allenamento singolo e di squadra, ambulatorio medico-sportivo e palestra, oltre ad un’area fitness, un’area benessere e una vasca in cui ospitare corsi.

