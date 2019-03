Monza: stop alle auto in spalto Piodo, la Zona a traffico limitato cresce Il Comune di Monza fa crescere la Zona a traffico limitato nel centro storico, anche spalto Piodo entra nell’area: stop alle auto lungo il Lambro.

La neonata associazione degli esercenti degli Spalti di Monza lo aveva chiesto e il Comune, alla fine, ha detto sì: stop al traffico lungo il Piodo per mettere in sicurezza i pedoni e rendere migliore la vita delle persone che frequentano quel pezzo di città lungo il Lambro. Il punto di partenza è la chiusura al traffico del ponte di via Colombo che collega gli Spalti, il centro e piazza Cambiaghi: la struttura è stata dichiarata inagibile per rischio crollo e per l’amministrazione comunale del sindaco Dario Allevi la prospettiva è la ricostruzione, dopo l’abbattimento del ponte esistente, entro la fine dell’anno. Condizionale permettendo. Nel frattempo l’isola pedonale di Monza cresce.

“Il manufatto, ora inagibile, era usato soprattutto degli utenti vulnerabili per raggiungere la Zona a Traffico Limitato - si legge nella delibera di giunta approvata nei giorni scorsi - per raggiungere la Ztl i pedoni percorrono Spalto Piodo e poi la passerella pedonale posta in prossimità di via Santa Maddalena”. La strada è stretta, di media 3 metri, non ha marciapiedi - osserva il Comune - e inserita in un “contesto prevalentemente residenziale: tali caratteristiche tecniche e dimensionali impongono una regolamentazione della via ai fini della sicurezza viabilistica con l’inserimento di Spalto Piodo nella Ztl”.

