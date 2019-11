Monza, riconosciuta la donna trovata in una chiesa in stato confusionale La Polizia di Monza ha identificato la donna trovata in stato confusionale in chiesa in zona via della Birona. Si tratta di una donna di Triuggio riconosciuta da un conoscente

È stata ritrovata in chiesa in via della Birona nel quartiere Cazzaniga a Monza in stato confusionale. La Polizia di Stato l’ha accompagnata all’ospedale Sal Gerardo e si è mossa per cercare di identificare la donna e di risalire alla sua identità.

Solo in seguito è stata riconosciuta da un conoscente che ha letto l’appello degli agenti: si tratta di una donna di Triuggio

