I giardini di via Mascagni dove verrà piantumato l’albero in ricordo e omaggio di Fabio Propato a Macherio. (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Macherio: un albero nei giardini di via Mascagni ricorderà Fabio Propato. Lo hanno voluto gli amici A marzo 2020 è scomparso a causa del Covid, gli amici hanno chiesto e ottenuto dall’amministrazione di piantumare proprio nel punto in cui si ritrovava con la sua compagnia

Un albero a ricordo di un amico che a marzo 2020 è scomparso a causa del Covid, e che verrà piantumato dove si ritrovava con la sua compagnia. Un gruppo di amici di Fabio Propato ha richiesto ed ottenuto dall’amministrazione comunale di Macherio l’autorizzazione a piantumare un albero nei giardini di via Mascagni, nei pressi della casetta dell’acqua, luogo in cui il 33enne, nativo di Macherio, era solito ritrovarsi con gli amici.

Un gesto del cuore, un’iniziativa che resterà per sempre e che la giunta comunale guidata dal sindaco Mariarosa Redaelli ha voluto approvare per “la sensibilità che la stessa apporta all’interno della collettività e per la rilevanza che la perdita del giovane ha suscitato nella comunità”. Fabio Propato, nato a Macherio, pochi anni fa si era trasferito a Milano, ma frequentava i suoi amici di gioventù nei giardinetti di via Mascagni dove, tra pochi giorni, sorgerà un albero che lo ricorderà.

Gli amici hanno scritto una lettera al sindaco Mariarosa Redaelli ricordando che il 23 marzo 2020 Fabio Propato se n’è andato “lasciando un vuoto incolmabile”. “Fabio è pobabilmente una tra le vittime più giovani causate da questa epidemia in Italia e al dolore causato dalla sua morte si aggiunge l’impossibilità di trovare una spiegazione razionale per questa perdita- scrivono gli amici- inoltre, nel mezzo di quei giorni di paura ed emergenza, non è stato possibile organizzare né un funerale né un momento per ricordarlo come avremmo voluto”. Così, per rendere omaggio a Fabio, gli amici hanno deciso di regalare al Comune nel quale sono cresciuti insieme, un albero a lui dedicato.

“Un piccolo gesto concreto- dicono - ma allo stesso tempo un’azione dal valore simbolico. Fabio da alcuni anni viveva a Milano, ma è sempre stato legato a Macherio, dove ha frequentato le scuole e gli amici durante l’adolescenza”. Il Comune ha dato l’okay, ottenuto anche il nulla osta dalla Polizia Locale. L’albero sorgerà in un luogo caro ai ragazzi, nei giardinetti di via Mascagni dove erano soliti ritrovarsi per le serate e per trascorrere del tempo in compagnia. Accanto all’albero sarà posata una targa commemorativa. Costi sostenuti interamente dagli amici di Fabio. Ad essere piantumata, nei prossimi giorni, sarà una liquidambar styraciflua, pianta originaria del nord americana.

