FLa spaccata all’Expert di via Buonarroti a Lissone (Foto by Gianni Radaelli)

Lissone, spaccata all'Expert: auto ariete contro una delle vetrine

Spaccata all’alba di sabato 13 ottobre al negozio “Expert- Arosio Luce” di via Buonarroti. Banditi hanno assaltato il negozio di elettronica servendosi di un’auto ariete lanciata a forte velocità contro una delle vetrine del noto esercizio commerciale del centro città, andata in frantumi. I malviventi si sono così aperti un varco per introdursi all’interno del negozio arraffando in pochi minuti diversi telefoni cellulari. L’azione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata fulminea.

I malviventi non avrebbero sottratto altri beni dal negozio e si sarebbero dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il colpo si è registrato intorno alle 3 del mattino. Alcuni residenti sarebbero stati svegliati di soprassalto dopo aver udito il boato provocato dalla spaccata e l’azione dei ladri potrebbe essere stata per questo disturbata, tanto da costringere i malviventi alla fuga. Se risultano di fatto ingenti i danni all’attività, il bottino, infatti, avrebbe potuto essere più cospicuo considerato il valore della merce presente. L’esercizio commerciale è sorvegliato da telecamere di sicurezza che potrebbero aver registrato tutto e fornire quindi elementi utili alle indagini che sono in corso.

