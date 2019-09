Largo alla Monza Music Week, tutti in piazza con Andy e Stef Burns Presentato il programma della festa della musica (Monza music week) organizzata in città dal 6 al 13 ottobre: ospiti anche Andy e Stef Burns.

Si svolgerà dal 6 al 13 ottobre la terza edizione della manifestazione Monza Music Week. La rassegna, presentata venerdì in Municipio, si aprirà con un concerto collettivo organizzato da Mille Chitarre in Piazza. Tutti gli appassionati di musica, in particolare di chitarra, sia professionisti che musicisti amatoriali potranno scendere in piazza e suonare i brani che sono indicati nella lista sul sito www.millechitarre.com.

Isaia Mori, chitarrista bresciano e organizzatore di Mille Chitarre in Piazza, si dice contento di arrivare ancora una volta a suonare a Monza: <È bello tornare, perché questo vuol dire che l’evento ha avuto successo>.

Durante la prima giornata sul palco saliranno come ospiti speciali Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, e Andy dei Bluvertigo che ha spiegato alla presentazione della kermesse: «Il 6 ottobre alle 21 al teatro Manzoni farò uno spettacolo con il quale voglio provare a valorizzare le attività locali, collaborando ad esempio con le scuole di musica di Monza. Ringrazio la mia città per avermi dato l’opportunità di farlo» afferma il musicista.

Tra gli eventi della settimana ci sarà anche “Musica in tavola” a cui prenderanno parte un soprano e un pianista che presenteranno brani dei più grandi compositori. Inoltre, saranno lette delle parti del libro omonimo scritto da Ennio Cominetti e Clara Bertella. Ci sarà anche la possibilità di assaggiare dei piatti preferiti di alcuni grandi della musica.

Torneranno, come nelle passate edizioni, ad essere presenti, in giro per la città, dei pianoforti messi a disposizione di chiunque si voglia divertire suonando.

Tra le novità di quest’anno, tra il 12 e il 13 ottobre, ci sarà l’allestimento ai Musei Civici della mostra “140 anni e sentirli”, nella quale saranno esposti strumenti per la registrazione e la riproduzione del suono. Informazioni chiamando il numero 0392302192 o cliccando l’indirizzo www.comune.monza.it oppure www.turismo.monza.it

