Scontro auto moto Giussano via nenni (Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente tra un’auto e una moto a Giussano, ferito un 53enne Il motociclista soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale di Desio. Per i rilievi, presente una pattuglia della polizia locale di Giussano. Via Nenni è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Tamponamento tra un’auto e una moto a Giussano, nel pomeriggio di giovedì 18 giugno, all’incrocio tra le vie Nenni e della Conciliazione: per cause al vaglio della polizia locale, un centauro di 53 anni in sella a una moto di grossa cilindrata è finito contro un’auto Seat ed è stato sbalzato sull’asfalto.

Scontro auto moto Giussano via nenni

(Foto by Edoardo Terraneo)

Per soccorrere il motociclista, in codice giallo, sono state inviate sul posto un’ambulanza e un’automedica ed è stato successivamente trasportato all’ospedale di Desio con vari traumi. Per i rilievi, presente una pattuglia della polizia locale di Giussano. Via Nenni è stata temporaneamente chiusa al traffico.

(notizia aggiornata)

