Inchiesta “Fifty Fifty”: interrogatorio fiume per il commercialista di Monza Poponcini

Interrogatorio fiume per Cristiano Poponcini, il 52enne commercialista monzese in carcere per presunti reati di corruzione relativi alla vendita all’asta giudiziaria del capannone della fallita Panem. Secondo quanto appreso, lunedì 5 febbraio il professionista brianzolo ha avuto un lunghissimo faccia a faccia coi pm titolari dell’inchiesta che vede Poponcini indagato assieme all’agente immobiliare Patrizia Cattaneo, finita al carcere di San Vittore, e all’imprenditore seregnese Gianni Battista Giussani, destinatario di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Negli atti dell’inchiesta, compaiono altre vicende sulla quale gli inquirenti (i pm Manuela Massenz, ed Emma Gambardella), in cerca di conferme e riscontri, vogliono fare chiarezza. E’ probabile dunque che l’interrogatorio di lunedì (che secondo indiscrezioni si sarebbe prolungato per tutto il giorno), fosse indirizzato su questi altri scenari investigativi, e che Poponcini abbia dunque fatto rivelazioni su questi aspetti.

Secondo l’accusa, Poponcini e gli altri due indagati, si sarebbero accordati per pilotare l’asta per l’acquisto del capannone verso uno di loro (l’imprenditore del mobile Giussani, interessato all’acquisto). Il ritorno economico, per Poponcini (molto conosciuto nell’ambiente del tribunale fallimentare di Monza) e per la Cattaneo, sarebbe stato rappresentato da una commissione del 10% (da spartire a metà fra i due) sul prezzo di vendita fissato a un milione e mezzo di euro.

