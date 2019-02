In carrozzina per testare la mobilità in centro Monza Una ventina di studenti del Mosè Bianchi, con i loro insegnanti, hanno percorso le vie per verificare le barriere architettoniche

Al Mosè Bianchi prove di disabilità nell’ambito del progetto sulla mobilità sostenibile. Venerdì pomeriggio,15 febbraio, i ragazzi di terza A, Cat, hanno sperimentato, a bordo di carrozzine per disabili, cosa significa muoversi in città non potendo camminare. Una ventina di studenti, con i loro professori, sono partiti da piazza Trento per raggiungere l’istituto in via Minerva passando da corso Milano e via Cairoli fino a via Magenta.

