Giussano, scontro tra auto: tra i feriti anche una bambina di 7 anni

Scontro tra due auto per una mancata precedenza a Giussano poco dopo le 16.30 in via Prealpi. Un incidente nel quale sono rimaste coinvolte sei persone. Due ambulanze sono partite verso l’ospedale di Desio per trasportare feriti in codice giallo, tra questi una bambina di 7 anni. Un’altra ambulanza invece si è diretta verso l’ospedale di Carate.

Si tratta di una via nei pressi del Carrefour. Una delle vie in uscita dalla rotonda è stata chiusa l’altra è rimasta aperta solo per una corsia. Ambulanze da Mariano, Carate e Seregno. Sul posto la Polizia locale

