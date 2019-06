I soccorritori in via Tonale a Giussano per il rischio di shock anafilattico (Foto by Edoardo Terraneo)

Giussano: punta da un’ape, rischia di finire in shock anafilattico Una donna è stata punta da un insetto nel tardo pomeriggio di sabato 8 giugno a Giussano, mentre governava un’arnia: trasportata in codice giallo, ha rischiato lo shock anafilattico.

Paura nel tardo pomeriggio di sabato 8 giugno a Giussano: una donna ha rischiato di finire in shock anafilattico dopo la puntura di un insetto. È successo in un terreno nella zona di via Tonale, dove una coppia stava governando le arnie con le api. Poco prima delle sei di sera la donna, meno coperta con indumenti del marito, è stata punta da un’ape e ha avvertito un malore: sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno tenuto sotto osservazione la donna, poi trasportata in codice giallo per accertamenti. Non sembra abbia raggiunto lo shock dopo la puntura di ape, ma ha comunque accusato una reazione allergica al veleno dell’insetto.

Le arnie nel campo di Giussano

(Foto by Edoardo Terraneo)

