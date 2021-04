“Dall’io al noi”, 5 fiabe e non solo per essere buoni cittadini Liliana Segre firma la prefazione del volume “Dall’io al noi”, 5 fiabe e non solo per essere buoni cittadini. Lo racconta il Cittadino Young.

Ci sono i musicanti di Brema, l’imperatore e i suoi vestiti nuovi, il pesciolino d’oro, la principessa incantata e il re Mentone convoocati in “Dall’io al noi - Il cuore dei bambini cambierà il mondo”, convocati da Barbara Franco in un libro scritto per spiegare ai bambini l’educazione civica. Una spiegazione a cui ha prestato la sua voce anche Liliana Segre firmando una prefazione densa di significato.

Il volume - edito da Gribaudo per la collana Quid+ 93 pag., 14,90 euro - è illustrato da Anita Barghigiani e scritto dalla Franco insieme ad Antonella Antonelli e Laura Locatelli ed è diviso in due parti : una coloratissimo è dedicata ai bambini e un’altra è per gli adulti a cui si aggiunge una sezione con giochi da fare insieme, adulti e bambini, per stimolare l’empatia e la condivisione, ma anche la pazienza e la riflessione. “Dall’io al noi” è uno strumento ricco in cui si raccontano 5 fiabe tra le più note come “I musicanti di Brema”, “I vestiti nuovi dell’imperatore”, “Il pesciolino d’oro”, “La principessa incantata” e “Il re Mentone” e si propongono approfondimenti, anche attraverso attività ludiche, su temi come la morale, l’alleanza scuola-famiglia, le emozioni e i sentimenti.

