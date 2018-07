Ciclismo: Viviani a Lissone da campione italiano per la Coppa Agostoni Elia Viviani si prepara a essere l’ospite d’onore della presentazione della Coppa Agostoni, il 23 luglio, e ci arriverà da campione italiano dopo la vittoria a Boario Terme.

Elia Viviani a Lissone da campione italiano per battezzare la “Coppa Agostoni” di ciclismo. Fresco di vittoria nella gara di sabato 30 giugno dove si è imposto al traguardo di Darfo Boario sulla coppia della Bahrain-Merida, Visconti-Pozzovivo, coronando così un sogno al culmine di una prestazione davvero straordinaria, il velocista della Quick-step Floors sarà presto in Brianza: è lui infatti l’ospite d’eccezione della serata di presentazione della 72esima edizione della “Coppa Agostoni- Giro delle Brianze” di ciclismo in programma lunedì 23 luglio al Bicimania di Lissone.

Il già campione olimpico Elia Viviani (vincitore dell’Omnium nel 2016 a Rio) che sabato scorso ha indossato la maglia di campione italiano, sarà l’ospite d’onore dello Sport Club Mobili Lissone, la società presieduta da Silvano Lissoni organizzatrice della gloriosa corsa brianzola che fa parte del Trittico di Regione Lombardia insieme a Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Ad annunciare ufficialmente la presenza di Viviani in città è la società sportiva che ancora una volta intende stupire gli appassionati di ciclismo con la perfetta organizzazione della gara che per la prima volta quest’anno non si correrà in settimana. La “Coppa Agostoni-Giro delle Brianze” si terrà infatti sabato 15 settembre, con partenza ed arrivo a Lissone.

