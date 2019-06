Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, la sede Cisl (Foto by Fabrizio Radaelli)

Biassono: anziani e minori, la Cisl mette a tema le famiglie sandwich Convegno Cisl a Biassono il 3 giugno per parlare delle famiglie sandwich, costrette ad occuparsi dei minori con i loro problemi di crescita e degli anziani non autosufficienti che necessitano di una cura continua

La sfida è impegnativa: perché spesso da una parte bisogna fare fronte alla cura di famigliari anziani, magari non autosufficienti. Dall’altra, si tratta di gestire le responsabilità educative nei confronti dei minori. Sono i problemi delle cosiddette famiglie sandwich, prese in mezzo tra due problemi opposti e ugualmente importanti per la vita di un nucleo familiare.

A questi temi la Cisl Monza Brianza Lecco, la Fnp e Anteas dedicano il seminario formativo «Le famiglie sandwich. Tra compiti di cura e responsabilità educative, con il supporto dei servizi». L’appuntamento è fissato a lunedì 3 giugno a Biassono (ore 9-13), nella sala civica comunale Carlo Cattaneo in via San Martino 9.

