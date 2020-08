Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tamponi per chi rientra dall’estero: all’Ats Brianza arrivate 3500 prenotazioni

Ats Brianza: arrivate 3500 prenotazioni per i tamponi da chi è rientrato da Grecia, Malta, Spagna e Croazia Sono 3500 le prenotazioni arrivate all’Azienda Tutela della Salute (Ats) della Brianza per il tampone da effettuare al rientro di Grecia, Spagna, Malta, Croazia. Un numero che comprende le province di Lecco e di Monza Brianza. Un tampone che viene effettuato entro le 48 ore successive al rientro

Dal 13 agosto coloro chi rientra deve devono compilare il modulo che si trova a questo indirizzo internet: https://it.surveymonkey.com/r/def3 e aspettare di essere contattati da Ats, restando poi in isolamento fiduciario in casa in attesa di sottoporsi al test.

Il tampone può però essere effettuato negli aeroporti di Malpensa, Linate e da oggi, sabato 22 agosto, anche in quello di Orio al Serio. Non è necessario sottoporsi al test se si attesta di aver effettuato un test molecolare o antigenico attraverso un tampone nelle 72 ore precedenti al ritorno in Patria. Tampone che, naturalmente, deve essere risultato negativo.

Info (Ats) 0362 304873/72/76/77, mail di riferimento [email protected]

