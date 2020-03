Aicurzio, incendio in un’azienda convertita per la produzione delle mascherine Piccolo incendio in un’azienda di Aicurzio nella serata di venerdì 27 marzo. Intaccata una parte della copertura. Quando sono intervenuti i soccorsi i dipendenti avevano già spento le fiamme con gli estintori. Incendio anche a Vimercate in un appartamento: nessun danno strutturale e nessun ferito

Ieri sera, venerdì 27 marzo, intervento dei Vigili del fuoco per principio di incendio della copertura della ditta di produzione plastiche Montrasio Italia di Aicurzio.

Sono intervenute sul posto APS Monza, autoscala Monza, APS Vimercate. Si tratta di una ditta convertita per la produzione di mascherine. I dipendenti avevano già spento con l’ausilio di estintori.

Sempre nell notte gtra venerdì e sabato incendio in un appartamento in via Torquato Tasso 8 a Vimercate, al secondo piano di edificio composto da 3 piani. Inviate APS Monza, carro soccorso Monza, autoscala Monza e APS Vimercate. L'incendio si è sviluppato in una stanza adibita a ripostiglio. Non si segnalano danni strutturali né persone ferite.

