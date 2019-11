X Factor 2019: doppia eliminazione per il terzo Live show da Monza Doppia eliminazione per il terzo Live show di X Factor 2019 in diretta da Monza. Il programma per giovedì 7 novembre, ospite Marracash.

Doppia eliminazione per il terzo Live show di X Factor 2019 in diretta da Monza. È la novità del talent per l’appuntamento di giovedì 7 novembre dall’X Factor Dome di viale Stucchi con dieci concorrenti in gara. E per tutti il primo obiettivo è di riuscire ad arrivare a presentare tra due settimane il proprio inedito.

Malika Ayane (Under uomini) e Sfera Ebbasta (Under donne) gareggiano con due concorrenti, al completo le squadre di Mara Maionchi (Over) e Samuel (Band). Presenta Alessandro Cattelan che avrà il compito anche di spiegare il meccanismo di voto per la serata.

La prima eliminazione è prevista al termine della prima manche, che vedrà i concorrenti impegnati in un mash-up dei loro cavalli di battaglia. A seguire, i nove rimasti si esibiranno in una sfida con un unico round in cui i due meno votati dovranno sottoporsi al giudizio dei giudici.

I brani. Team Over: Eugenio Campagna propone l’inedito “Cornflakes”; Nicola Cavallaro canta “Happy” di Pharrell Williams; Marco Saltari porta “All Along The Watchtower” di Jimi Hendrix. Team Gruppi: “Le acciughe fanno il pallone” di Fabrizio De André per i Sierra; “Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco per i Seawards; “All or Nothing” di Elliphant feat. Bunji Garlin & Diplo per i Booda.

Under uomini: “Baby I Love You” dei Ramones per Lorenzo Rinaldi e “Why’d You Only Call Me When You’re High?” degli Arctic Monkeys per Davide Rossi. Under donne: “Bellyache” di Billie Eilish per Giordana Petralia e “C’est la vie” di Achille Lauro per Sofia Tornambene.

L’ospite della settimana è Marracash, che presenta il nuovo disco “Persona”. Nell’opening i giudici Malika, Samuel e Sfera saliranno sul palco dell’X Factor Dome per eseguire alcuni dei loro pezzi di maggiore successo. Su Sky Uno alle 21.15, in streaming su NOW TV; il mercoledì in prima serata, in chiaro su TV8.

