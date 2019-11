X Factor 13 unisce Monza e Berlino con Gianna Nannini in ologramma sul palco del Dome All’X Factor Dome di Monza è andata in scena la “prima performance olografica live in Europa”: Gianna Nannini da Berlino si è esibita sullo stesso palco dei concorrenti dello show.

Berlino o Monza? Entrambe nel quarto live di X Factor 13: lo show di Sky ha messo in collegamento Brianza e Germania, portando al centro dell’X Factor Dome la super ospite Gianna Nannini. Ma come? Nannini a Berlino ha presentato il nuovo singolo “La differenza”. Pochi minuti dopo si è “trasferita” a Monza per interpretare “Ragazzo dell’Europa” insieme a tutti i concorrenti in gara. Niente di preregistrato o simili: grazie alla tecnologia 5g del gestore di telefonia sponsor del programma è andata in scena la “prima performance olografica live in Europa”, come è stato sottolineato anche da Alessandro Cattelan in conduzione. La rocker toscana ha abbattuto spazio e tempo e in tailleur giallo ha calcato il palcoscenico nello stesso momento in due città diverse.

Trasferimento dal loft alla Villa reale invece per gli Over ancora in gara. Nicola Cavallaro e Eugenio Campagna in settimana hanno ritrovato la giudice Mara Maionchi nel salone dorato della Reggia e lì hanno ascoltato le assegnazioni per il live.

X Factor



Cos’è successo nella puntata? Alla fine del quarto live prima eliminazione per la squadra di Samuel: i gruppi perdono i Seawards battuti all’ultima sfida con Giordana. Tre giudici su quattro hanno salvato la sedicenne, che non è più solo la ragazza che suona l’arpa.

Malika Ayane invece ha dato retta ai social e ha assegnato i Queen al superstite degli Under uomini: Davide Rossi si è così finalmente cimentato con Freddie Mercury in Don’t stop me now. E ne è uscito indenne. Non come la versione di 90Min portata da Nicola che, almeno secondo i giudici che hanno battibeccato a lungo, sarebbe stato troppo fedele all’originale di Salmo. Il pubblico invece ha gradito, mandandolo al quinto live.

