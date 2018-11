Vimercate: la nuova stagione di TeatrOreno, da Cechov a Lodo Guenzi Ecco la seconda edizione della “STV”, la Stagione teatrale Vimercate sul palco di TeatrOreno (via Madonna 14) e la direzione artistica dell’assessorato alla Cultura. Da Anton Cechov a Lodo Guenzi (dello Stato sociale).

Il punto di partenza è fissato per mercoledì 21 novembre, quando aprirà la seconda edizione della “STV”, la Stagione teatrale Vimercate: una scommessa che per il secondo anno appare vinta. Tanti nomi, ottima offerta, un palinsesto convincente per una città che non aveva mai sfidato il territorio davanti alle quinte.

Lo spazio è quello di TeatrOreno (via Madonna 14) e la direzione artistica quella dell’assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate. In tutto sette spettacoli di prosa fino a maggio che comprendono i nomi di Bebo Storti, Emilio Solfrizzi, Lodo Guenzi.

E allora i classici, quelli del debutto con “Platonov” di Anton Cechov, in programma mercoledì 21 novembre alle 21: sul palco la compagnia Il mulino di Amleto con Michele Sinisi, Stefano Braschi, Roberta Calia, Yuri D’Agostino, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Angelo Tronca.

Si dovrà poi aspettare fino a venerdì 14 dicembre per il “Don Giovanni” di W. A. Mozart che la compagnia I sacchi di sabbia porta in scena in un progetto di Giovanni Guerrieri, Giulia Solano e Giulia Gallo. Si arriva poi a febbraio, il 23, con l’ormai classico “Mai Morti”con Bebo Storti e testo e regia di Renato Sarti, mentre il 13 marzo sarà il tempo di “Roger” con Emilio Solfrizzi e la regia di Umberto Marino.

Nello stesso mese, il 31, si torna al punto di partenza: Cechov, questa volta con “Il giardino dei ciliegi” riletto come “Trent’anni di felicità in comodato d’uso” della compagnia Kepler 452 con Lodovico Guenzi dello Stato Sociale (nella foto) e con Annalisa e Giuliano Bianchi, Paola Aiello, Nicola Borghesi. In chiusura il 6 aprile “Io provo a volare!” come omaggio a Modugno e il 4 maggio “L’amore ai tempi del colera”. Info: www.comune.vimercate.mb.it.

