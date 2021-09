Ville Aperte 2021 continua ancora: nel weekend 10mila persone nonostante la pioggia In arrivo un altro weekend di eventi per la diciannovesima edizione di “Ville Aperte in Brianza” che quest’anno celebra i settecento anni della morte di Dante con il leitmotiv “E quindi uscimmo a rivedere le stelle”.

Ancora un successo per la diciannovesima edizione di “Ville Aperte in Brianza” che quest’anno celebra i settecento anni della morte di Dante con il leitmotiv “E quindi uscimmo a rivedere le stelle”. Nell’ultimo fine settimana sono stati oltre 2mila su un totale di 10.000 presenze, le persone che hanno scelto di partecipare a uno degli eventi danteschi programmati tra concerti, letture, laboratori, visite notturne, performances teatrali e spettacoli per bambini.

“Ville Aperte è sempre una sfida, quest’anno anche sotto il profilo meteorologico che ci sta creando qualche problema di gestione in più, ma che non ha fermato la voglia di cultura e di partecipazione. Le visite guidate, confermate in quasi in tutti i siti, si sono svolte grazie alla presenza preziosa dei volontari che hanno accompagnato anche sotto la pioggia i tanti appassionati. Siamo stati, invece, ancora molto sorpresi dalle presenze ai numerosi eventi in programma che hanno registrato il sold out e che sono stati accolti con entusiasmo da adulti e bambini. Ringraziamo i partners, le associazioni, i Comuni ed i performers che ci hanno permesso di costruire un’offerta varia e di qualità”, hanno commentato il presidente della Provincia Luca Santambrogio e la responsabile del Progetto Ville Aperte Erminia Zoppè.

Nel territorio di Monza e Brianza sempre “gettonatissime” le visite alla Reggia di Monza e le attività organizzate all’interno del Parco, che hanno coinvolto 1.500 persone. Bene anche Villa Zoja a Concorezzo dove oltre 150 visitatori hanno apprezzato la mostra delle fedeli riproduzioni dei mosaici di Ravenna e Villa Longoni a Desio, che ha offerto a oltre 350 persone un percorso immersivo fatto di installazioni visive, sonore e olfattive.

Gli appuntamenti continuano anche per il prossimo fine settimana, l’ultimo del calendario. Si inizia venerdì 1 ottobre, con l’evento collaterale “The Freedom Sound in concerto”, in collaborazione con l’Associazione dEntrofUori ars, a Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno.



Per chi è in cerca di suggerimenti, ecco qualche consiglio: sabato 2 ottobre, dalle 21, a Desio, a Villa Tittoni, si terrà l’osservazione guidata del cielo autunnale “Celeste Dante” a cura dell’Associazione Guidarte. Sempre a Villa Tittoni è aperta la mostra “In Afghanistan. Fotografie di Mario Dondero”.

Domenica 3 ottobre a Villasanta in Villa Camperio spazio a “Donna terrestre e donna celeste - L’esperienza amorosa attraverso Vita Nova e Commedia”, l’ultimo concerto dell’Associazione Amici della Musica di Monza.

Nel pomeriggio, nella Cascina Costa Alta di Monza si potrà assistere allo spettacolo “Mostruoso Dante. Cronaca di un viaggio infernale”, a cura dell’associazione Guidarte. Durante tutto il fine settimana, il Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza in collaborazione con Maart e Aeronord organizzano alla Villa Reale un volo frenato in Mongolfiera per ammirare dall’alto Monza, la Villa Reale e i Giardini con i suoi elementi paesaggistici tipici del giardino all’ inglese.

Tra gli itinerari si può scegliere “Brianza dimenticata: archeologia industriale lungo il Lambro”, a cura di Demetra ONLUS, una passeggiata narrata lungo uno degli itinerari più famosi del Parco Regionale Valle del Lambro, oppure la passeggiata per il Velatese, in programma la scorsa settimana e rimandata causa maltempo, a cura dell’Associazione Amici della Cappella San Felice.

Grande attesa per il “Tour in Bicicletta” tra le Cascine del Parco di Monza. Visite e iniziative sono previste nelle vicine province di Milano, Lecco e Como. Il programma è disponibile sul sito web www.villeaperte.info e sulla app Ville Aperte in Brianza. Il costo del biglietto per le visite guidate è di 5€ a persona (salvo eccezioni e sconti in base ai singoli beni). Ad accompagnare i visitatori vi saranno guide abilitate, rappresentanti di associazioni culturali, pro loco e volontari.

Attiva l’infoline al numero 039 9752251.

