Verso Sanremo: Iva Zanicchi al teatro Piccolo di Lesmo per il video di “Voglio amarti” Alla vigilia del Festival di Sanremo 2022 la cantante Iva Zanicchi ha registrato al cineteatro Piccolo di Lesmo, suo comune adottivo, alcune scene del video per “Voglio amarti”, il brano che porta all’Ariston.

Iva Zanicchi sceglie il cineteatro Piccolo di Lesmo per alcune riprese del suo video “Voglio amarti” di prossima pubblicazione. La cantante emiliana, ma lesmese di adozione, in settimana ha calcato il palco della sala di vicolo Oratorio insieme ad alcuni ballerini per girare parte delle scene che comporranno il videoclip della canzone che verrà presentata al Festival di Sanremo condotto da Amadeus a partire da martedì primo febbraio.

Le immagini sono ovviamente top secret e Zanicchi con una troupe dedicata ha fatto riprese non solo al Piccolo, ma anche in altre location per produrre il nuovo video. L’artista che si definisce una nonna rock in queste ore si è trasferita nella città ligure, per le ultime prove sul palco dell’Ariston, dove ha già partecipato alla kermesse per dieci edizioni trionfando nel ’67, ’70 e ’74, diventando la donna più vincente del Festival.

Zanicchi soprannominata l’Aquila di Ligonchio in una recente intervista concessa al Cittadino, parlando proprio del suo ritorno a Sanremo, aveva dichiarato con la sua solita grinta «non penso di vincere, ma non si può mai dire nella vita cosa succederà. Io di base sono combattiva e darò battaglia. Alla mia età (82 anni compiuti da poco, nda) mi voglio divertire e sentirmi una nonna rock brianzola che guarderà con attenzione questi giovanissimi spiccare il volo. Mi definisco così perché devo dire che le mie origini sono chiaramente emiliane, ma è dagli anni ’70 che abito a Lesmo e sono molto legata al territorio. Mia figlia Michela è cresciuta qui». La registrazione eseguita al cineteatro Piccolo è un’ennesima testimonianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA