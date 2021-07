V_Air a Vimercate, artisti all’opera e visite aperte al Must nel weekend Il progetto V_Air al Must di Vimercate entra nel vivo: nel fine settimana visite aperte agli allestimenti degli artisti selezionati.

Artisti al lavoro al Must di Vimercate per V-Air. In questi giorni i sei giovani talenti selezionati in una rosa di 154 artisti stanno allestendo i propri atelier. E nel weekend incontrato i vimercatesi.

Sabato 3 luglio dalle 16.30 alle 17.30 ci sarà l’apertura al pubblico degli atelier degli artisti e la presentazione dei progetti in corso. Sarà possibile per tutti anche fare una visita domenica 4 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 per vedere come le opere si stanno completando.

Vimercate V_Air Bogdan Armanu

L’inaugurazione vera e propria della mostra avverrà il 17 luglio con la presentazione della curatrice Maria Paola Zedda. La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 3 ottobre a ingresso gratuito contingentato per scoprire i lavori di Silvia Amancei e Bogdan Armanu, Irene Dionisio. Ruggero Franceschini e Zelda Soussa, Hayro Mohamed Hutomo, Smirna Kulenovic e Lena Chen in collaborazione con Michael Neumann.

