Usmate: due giorni di Disco Summer festival per combattere la Sla Un festival di due giorni con tanti protagonisti e dj internazionali per sostenere chi si occupa di Sla: è il Disco Summer festival di Usmate tra sabato 7 e domenica 8 luglio.

Artisti, dj, forze dell’ordine, calciatori locali e associazioni tutti uniti contro la Sla. È tutto pronto per il “Disco Summer Festival 2018 #uniticontrolasla” che si terrà tra sabato 7 e domenica 8 all’area skate park del centro sportivo di Usmate Velate in via Luini. L’evento, organizzato da 3F Group, ha come obiettivo di raccogliere fondi in sostegno alle associazione “Ti do una mano Onlus”, “Slancio Progetto Solidarietà”, “Centro clinico Nemo” e la “Cooperativa Medisan”, tutte impegnate contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica. L’evento sarà inoltre patrocinato dal Comune di Usmate Velate e vi parteciperanno Nazionali dj, artisti, squadre di guardia di finanza, polizia di stato e carabinieri e vedrà l’esibizione straordinaria di dj di fama internazionale come Dj Angelo e Fargetta, Dj Panico, Eiffel 65, Marvin & Prezioso.

«Si tratta di una manifestazione di sport, musica e solidarietà – spiega l’organizzatore Stefano Campisi –, per raccogliere fondi per le associazioni che si occupano di ricerca, formazione e assistenza verso i malati di SLA, ma anche la sensibilizzazione verso i giovani e le famiglie sul tema della solidarietà. Infine tanto tanto divertimento con personaggi attori cantanti e dj di fama internazionale tra tutti sicuramente la presenza di Radio Deejay al sabato o degli Eiffel 65 alla domenica».

L’evento inizierà oggi alle 14 con un torneo dei bambini delle categorie 2008/2009, dalle 17 poi inizierà la musica dal vivo con tanti artisti che si alterneranno fino alle 20, quando sul palco saliranno per il loro spettacolo i “Disumani anni 90”.

Dalle 21 in avanti invece sarà la volta di Dj Panico, dj Fargetta e Dj Angelo che animeranno la serata usmatese. Domani le attività inizieranno invece dalla mattina alle 11 con un triangolare delle forze armate che proseguirà fino alle 15.

Dalle 16 ci sarà un altro torneo dove scenderanno in campo Nazionale DJ, Nazionale Artisti TV, Telelombardia e Usmate Velate Dream Tea. Dalle 20 saliranno poi sul palco usmatese nuovamente i “Disumani anni 90” e chiuderanno la kermesse a partire dalle 21 l’esibizione di M’ama90 con Eiffel 65, Marvin & Prezioso, DJ Kubik, Cirè Vocalist.

«Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento – conclude Campisi –. Chiedo infine a chi verrà al centro sportivo per partecipare all’iniziativa, di seguire le indicazioni dei nostri canali di comunicazione (pagina Facebook “3f Group”) per trovare i parcheggi e mantenere così la sicurezza della zona».

